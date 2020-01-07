「我是鄭朝方 感謝我的爸爸鄭永金！」竹北市中華路等3處重要路口，去年底出現鄭朝方和鄭永金照片且未署名的違法大型選舉看板，民眾看這段文字各有不同解讀，鄭競選總部認有故意影響選情意圖，向警方報案妨害名譽。

一般民眾很少與涉獵地方政治事務，看了這個選舉看板，不少人認為鄭朝方很孝順，不忘感謝他的爸爸。但對地方政壇有一定了解者，都知道是暗諷鄭朝方是政二代，明顯意圖影響鄭的選情。

「對於父親的感謝，我始終放在心中，但我絕不會以如此方式表達！」鄭朝方說，街頭出現有他和父親照片且未署名的違法廣告看板，並假借他的口吻自訴出身，這種舊政治劣質作為，與他從政價值背道而馳。

鄭朝方說，他是新世代政治工作者，從政以來認真為新竹縣追求更善美、更正向的發展，政治理念不同的競爭者，大家可以同台理性辯論，也可以各自努力爭取選民認同，選民不會認同這種選舉口水和抹黑，這個違法看板打擊不了他，只會讓求善求真的新竹縣民反感。

鄭朝方強調自選戰起跑以來，他從未用污衊方式來打擊對手，任何未署名的選舉看板，均有故意影響選情的意圖。

鄭競選總部工作人員已向警方報案，警方也已調查函送縣選委會。鄭朝方希望這位未署名的「好朋友」主動拆除看板，如果是支持他的好友，請與競選總部聯絡，商議可行後請他簽名認證。

(中時 )