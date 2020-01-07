隨著科技突破發展，產業人才掌握市場脈動學習新知的同時，更需要經驗豐富的專家、學者引路，結合實務經驗提高即戰力，讓工作職能不斷升級。工研院長期協助產業人才培訓，擁有多位實務與教學經驗都十分豐富的金牌講師，透過講師強大的知識基礎，讓產業人才可以看得更高更遠。

工研院今（6日）特別舉辦「卓越桂冠講師」授證典禮，表揚四位提攜後進不遺餘力、卓越教學的育才典範，包括清華大學科技管理學院榮譽講座教授金聯舫、交通大學管理科學系榮譽教授朱博湧、中山大學電機工程學系教授盧展南、及工研院總營運長室特聘專家羅達賢榮獲「卓越桂冠講師」殊榮，由工研院董事長李世光頒發榮譽獎座及證書。

工研院董事長李世光表示，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）公布「2019年全球競爭力報告」，在「創新能力」的部分臺灣位居全球第四名，顯見臺灣創新實力備受國際肯定，但「人力資本」中評比「技能」的部分依然要繼續努力。因此，工研院以科技研發帶動產業發展的同時，也肩負高等教育人才接軌產業的重要使命，積極扮演政府人才智庫之角色，與各產業公協會及企業建立密切合作網絡，積極連結產業廠商人才需求，持續為科技產業打造創新人才、厚實人力資源，以提升產業競爭力，整合加值的企業人才服務，協助企業因應環境變動及市場競爭，成為企業人才培育的重要戰略夥伴。

此次卓越桂冠講師遴選委員會召集人的清華大學榮譽講座教授史欽泰指出，「卓越桂冠講師」的卓越，在於不僅讓學生聽得懂，還要能具體影響與啟發學生，讓教學從單一學生的豁然開朗到群體邏輯思維的發酵，對於產業人才發展具影響力及典範價值，透過「卓越桂冠講師」傳承拓展科技產業人才視野高度。

工研院產業學院執行長周怡君也表示，人才是國家重要資本，也是企業成長的驅動力，隨著產業人才進入職場的資歷變化，所需的知識複雜度也不同。工研院匯聚豐富多元的研發能量，整合產學各界資源與專家學者，開辦產業界亟需的課程，協助產業培育最需要的跨領域人才。此次獲獎的「卓越桂冠講師」均在產學研界擁有深厚專業知識與豐富的實務經驗，其無私傳承經驗提攜後進之精神，實為培育典範。

科技產業發展的過程中，重要的是技術發明後必須透過產品或服務來滿足市場需求，最後形成產業價值鏈。因此，如曾擔任著名跨國公司如Motorola、IBM及台積電等高階主管的金聯舫講師，具有35年科技管理的實務經驗，於工研院課程教授科技企業中十分重要、但傳統學理較少著墨的B2B「科技行銷」；朱博湧講師從商機與市場端，引導回推企業創新創業的策略思維，教授「創新與創業」、「藍海策略」等課程，帶領學員從案例中找到企業發展關鍵策略，讓學員跳脫傳統單向思維；穩定與智慧化是現代的電力系統不可或缺的一環，盧展南講師從大環境的產業基礎需求為起點，推動整個社會對於電力的正確認知，並投入電力工程教育，協助培育電網與電力產業人才；羅達賢講師結合其多年參與工研院及科技產業發展累積之專業知識、經驗，協助學員以系統化角度觀察並思考問題，講授「價值創新」相關課程，培育跨領域整合型人才。

(工商 )