全台競選活動如火如荼，造勢場合人潮擁擠，謝姓男子（右1）等5人組竊盜集團趁機下手行竊。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

全台競選活動如火如荼，造勢場合人潮擁擠，要小心第三隻手！國民黨總統候選人韓國瑜去年9月14日到台中市狂掃21間宮廟，場場支持者擠爆，沒想到，謝姓男子等5人組竊盜集團，其中還有88歲高齡成員，一行人一路跟隨，在台中市的3場造勢活動，趁現場人潮擁擠編組接應竊取民眾皮夾，案經多名失主報案，謝男等3人到案，檢方依竊盜罪將3人起訴。

起訴書指出，69歲謝男、88歲朱男及69歲馬男等3人與「阿佑」及陳姓男子等5人組成竊盜集團，其中，謝男及朱男均有竊盜前科，當天由謝男及馬男駕駛自小客車搭載成員，在2019年9月14日一路跟隨韓國瑜在台中市各宮廟參拜的造勢活動，謝男、朱男為一組；馬男、陳男及「阿佑」為1組，分任把風掩護、下手行竊及車上接應等任務。

謝男一行上午10時許抵達北區的天聖堂，竊得郭姓、賴姓及張姓男子的皮夾及小錢包等物，得手後即逃離現場；上午11時許再前往南區的醒修宮，竊取何姓、廖姓及劉姓男子的皮夾、錢包等物；下午4時許再到東勢的東聖宮造勢活動，竊得劉姓男子的皮包。

案經失主察覺向警方報案，警方調閱造勢活動現場及相關路口監視器，循線在當天晚間9時許在台中市大甲區逮捕謝男，並在他身上扣得現金2萬多元、黑色包包及手機等物，謝男、朱男及馬男到案，謝男僅坦承部分案情、88歲高齡的朱男則矢口否認、馬男坦承犯行。台中地檢署依竊盜罪將3人起訴。

(中時 )