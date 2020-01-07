國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆造勢，韓陣營日前大舉在報紙版面提醒支持者要嚴防對手的「奧步」出現，大家一起守護韓國瑜。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆造勢，韓陣營日前大舉在報紙版面提醒支持者要嚴防對手的「奧步」出現，大家一起守護韓國瑜。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆造勢，韓陣營日前大舉在報紙版面提醒支持者要嚴防對手的「奧步」出現，大家一起守護韓國瑜。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆造勢，韓陣營日前大舉在報紙版面提醒支持者要嚴防對手的「奧步」出現，大家一起守護韓國瑜。（吳康瑋攝）

2020大選進入最終關頭，國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆造勢，韓陣營日前大舉在報紙版面提醒支持者要嚴防對手的「奧步」出現，大家一起守護韓國瑜，一起迎向屬於台灣的勝利，於基隆麥金路旁的盛大團結大會，韓國瑜還未步入，現場就已擠滿萬人，並響起陣陣「我現在要出征」大合唱，轟動整個基隆。

台北市議員耿葳也共同到場為韓國瑜在地立委、總統候選人韓國瑜一起聲援，宋辦的發言人向現場前來聲援的民眾指出，「夜襲」是我們團結的代碼，我們要一起在「2020選2就贏」，韓國瑜也在歌聲的支持下慢慢步入會場。

韓辦特別發文提醒民眾，「2020大選到了最後的關鍵時刻，儘管我非常不願度人以小人之心，但現實很骨感，這些日子以來相信大家也看到了各式千奇百怪的奧步出現。因此，我在此徵求各位好朋友的奧步防範建議，歡迎各種最稀奇古怪、最不可思議、最防微杜漸的想法提到我們這邊，徹底阻絕競爭對手任何惡意的選舉操作。」現場為韓國瑜、立委候選人宋瑋莉的聲援聲不絕於耳。

(中時 )