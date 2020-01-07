前後任新北市長朱立倫、侯友宜，7日上午為北市第六選區國民黨立委候選人林奕華站台，希望在選前最後關頭催出支持票源，讓林奕華能夠順利當選。

繼日前和林奕華搭上吉普車掃街拜票，新北市長侯友宜今日上午8時現身捷運大安站，和林奕華共同向上班族拉票尋求支持。

上午9時40分林奕華趕往古亭國小與韓國瑜競選總部主委、前長官朱立倫合體。朱立倫表示，林奕華在大安區經營幾十年，今天掃街很有意義，因為是從她的母校古亭國小出發，之後她讀過金華國中、師大附中、台大，也都是在大安區，又曾在大安區當過議員多年，現在又是立法委員，相信她一定是最好的教育立委，希望所有大安區的選民都能支持林奕華。

朱立倫指出，林奕華不管是在母校周邊、鄰居或是服務過的選民，都對她非常肯定，他也對林奕華非常有信心，但最重要還是1月11日要把票催出來。

林奕華表示，選舉就是要把自己的工作做好，她在大安區已經21年，而且當過議員，也在台北市、新北市當過教育局長，不管對手是誰，都要把自己的專業跟經驗表現出來。

她認為，大安區的選民都是很理性的，看的是個人條件，以及是不是能夠專業問政，所以她要把好的部分表現出來，爭取選民的支持。

(中時 )