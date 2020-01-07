「蘿莉控」誘騙少女拍裸照 準台大研究生遭判刑 11:582020/01/07 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 考上台大研究所的林姓男子誘騙未成年少女拍裸照，對方不配合，即揚言散布不雅照，台北地院審理後將林男判刑3年。可上訴。林男已被校方註銷資格。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #台大 #判刑 #少女 #裸照 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 不滿林靜儀叛國說 蘇宏達開嗆小英：說謊才是掌權者的特權 15:292020/01/03 生活 貧困妹上台大 同鄉老學長北上送筆電 17:402020/01/03 社會 男大生騙裸照勒索性服務判72年 因生命有限變4年2月 18:352020/01/03 社會 少女搭地鐵睡著 竟遭怪男強抱硬上 09:432020/01/04 時事 台大30年後倒閉？管中閔被嚇到 10:392020/01/04 生活 台大挺蘇宏達遭質疑 管中閔這樣回 12:142020/01/04 生活 「卡管案」滿2年！台大自主聯盟再批執政黨 鋪天蓋地動用國家機器追殺 17:322020/01/05 生活 台大學生會稱言論自由非無限上綱 網友噓爆 23:192020/01/06 政治 辣模脫衣救澳洲 捐款送裸照結果驚人 10:262020/01/07 時事 蘿莉控扮閨蜜 誘83女傳裸照供同好觀賞遭判三年 10:562020/01/07 社會 社會熱門新聞 黑鷹失事前發生何事？5生還者這樣說 - 社會 【奪命30秒1】還原黑鷹墜機內幕 「飛高一點就好了」 - 社會 竹科男返家驚見被綠一幕 還聽妻電愛呻吟聲 - 社會 非作戰亡 沈一鳴恐難入圓山忠烈祠 - 社會 眷村學霸沈一鳴 空幼同學曝他唯一小缺點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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