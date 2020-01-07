民進黨新北市議員李余典因替女兒民眾黨新北市第三選區立委候選人李旻蔚站台，惹來民進黨主席卓榮泰揚言「一定會懲處」，李旻蔚今表示，尊重每個政黨的規定，但也提醒民進黨，余天擔任新北市黨部主委，九合一選舉時只幫特定黨籍議員候選人站台，難不成主委才有特權嗎？

李旻蔚表示，九合一大選時，民進黨在三重蘆洲地區提名6名候選人，包括她的父親李余典，余天身為主委，卻只幫無黨籍的彭佳芸和同黨的邱庭蔚站台，當時余天說是因為恩情，不惜黨紀處分也要力挺彭佳芸，既然有前例可循，難到親情不比恩情？

李旻蔚說，父親替她站台輔選，沒有穿黨籍背心，是以父親身分，希望民進黨不要因為是主委才有特權，不要因為選舉操作，應回歸到選舉的核心，以人民為依歸。

＃2020大選、＃余天、＃李旻蔚、＃李余典、＃民進黨、＃民眾黨、＃新北市第三選區、＃卓榮泰、＃彭佳芸、＃邱庭蔚

(中時 )