春節連續假期將屆，交通部航港局7日表示，1月22日至1月30日長達9天的春節連假疏運期間，台灣本島與離島間及蘇澳往返花蓮10條航線，及金馬小三通4條航線預計開運1393航次，可提供33萬9479人次運能，疏運返鄉需求；並協同檢疫單位強化非洲豬瘟及鼠疫防疫措施，積極防治疫情要陪民眾過好年。

交通部長林佳龍說，今年春節海運設定「春節返鄉搭船樂逍遙」的目標，因應東部地區受地形影響聯外主要倚賴台9線及鐵路運輸的限制，自108年9月20日起提供「蘇澳-花蓮」海運固定航線客運業務。

春節期間特別加大運量，從1月23日至1月28日共6日，每日10時蘇澳往花蓮、15時花蓮往蘇澳往返各1航次，每航次可搭載552位乘客，是民眾春節期間前往東部時便利的新選擇。

交通部指出，為因應遠東航空停航，協助疏運台澎間旅客，台華輪每日均有航班，並於109年1月21日至2月1日期間加開4航班，航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客，民眾可預先安排春節假期間返鄉及出遊行程。

交通部強調，為防堵非洲豬瘟疫情及鼠疫，小三通港口持續加強宣導，於兩岸售票處及入出境處向旅客發放防疫文宣，及船上廣播防疫相關規定及罰則。另航港局將配合衛生福利部疾病管制署執行鼠疫防治事宜，督請船舶業者維持船艙環境整潔及懸掛防鼠盾。

(中時 )