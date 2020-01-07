藝人明道（本名林朝章）的親哥林明宏一家3口5日被發現一家3口陳屍內湖山林，震驚各界。明道事後透過經紀公司發聲明「非常震驚難過」，令好友與粉絲心疼，但他始終沒有露面也引來部分酸民揣測開罵。捧紅明道的恩師孫德榮深知他是如何愛家人、為他們付出，特別發聲力挺：「任何的批評你千萬不要在意，他們沒有資格批評和質疑」，也籲請外界給予家屬一個冷靜可以處理事情的空間。

孫德榮鼓勵明道：「這時候就要展現你的肩膀，老人是無辜的，一定要先保護好他們，家家有本難念的經，先處理好往生者的後事，任何的批評你千萬不要在意，他們沒有資格批評和質疑！現在你就要做林家的一家之主，一肩扛起所有的責任，我相信你一定做得到，需要我協助的時候我隨時等候你的召喚！加油！我一定支持你的所有決定！

明道的親哥因失業加上長期負債問題，先勒斃妻兒後再輕生，家屬哀痛逾恆，過去曾多次為哥哥解決債務問題的明道當天已透過經紀公司哀痛聲明：「目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。但因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。」

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(中時 )