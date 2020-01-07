美伊緊張關係升溫，導致黃金和油價持續偏升，股市短期波動加大，虛擬貨幣近2日也趁勢而上，比特幣由7550美元向上飆升挑戰「8」字頭，台股的礦工概念股撼訊(6150)、青雲(5386)、映泰(2399)及華擎(3515)等股價相繼翻紅。 撼訊自去年7月以來營收多有翻倍年增，去年11月營收在出貨高峰告一段落後仍有55.8％年增、達2.44億元。映泰去年11月單月營收較去年10月跳升1成以上、來到去年次高的2.21億元、年增減率轉正達14％以上。

華擎去年11月營收14.61億元、年增23.42％，刷新其歷年單月新高數字。去年至11月為止，華擎累計合併營收達123.58億元，較前年同期增長29.73％，亦已超越前年全年度營收表現，法人預估其去年全年將有3成左右的年增長幅度、站上歷年新高。

今年的CES展，英特爾發布其第一款以Xe為基礎的獨立式GPU；英特爾架構、繪圖與軟體事業群副總裁Lisa Pearce表示，這款將在Tiger Lake上帶來巨大效能提升的全新Intel Xe繪圖架構進展，其代號為「DG1」。首次亮相和展示的「Tiger Lake」是英特爾以人為本的行動運算願景而設計，透過全新Intel Xe繪圖架構的CPU、AI加速器和獨立整合式繪圖晶片的最佳化，Tiger Lake將實現雙位數的效能提升、大幅的AI效能升級、繪圖效能的大幅躍進，以及透過全新整合式Thunderbolt 4提供USB 3的4倍流量。首批Tiger Lake系統以英特爾的10奈米+製程為基礎而打造，可望於今年稍晚開始出貨。

(時報資訊)