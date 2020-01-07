圓通寶殿內，深具國際禪修氛圍，處處體悟佛陀拈花微笑的禪意。（靈鷲山佛教教團提供）

2020新春禪堂坐禪香次時間表。（靈鷲山佛教教團提供）

座落東北角福隆的靈鷲山無生道場，名列台灣宗教百景，樸實莊嚴的殿堂，融合漢傳、南傳、藏傳佛教三乘合一的道場氛圍，搭配渾然天成的自然美景，是過年走春祈福的優選，初一到初五上午9點到下午4點50分，圓通寶殿禪堂開放民眾隨喜體驗禪修，讓人沈澱心靈，思緒澄明，以正念做好整年規劃，許一個平安鼠年，喜獲「好事連連」的好彩頭。

莊嚴殊勝的圓通寶殿禪堂，安奉毘廬觀音，通身金色，慈眼視眾生，殿內僻靜清幽，深具國際禪修氛圍，處處體悟佛陀拈花微笑的禪意，藉由打坐禪修，遠離喧囂的忙亂，聆聽寂靜之聲，啟發內心的明朗覺性。尤其是在庚子鼠年開春，帶著幾分出離的心放空，展開與自我心靈的對話，體會讓心回家的感動。

禪修體驗過程，跟著靈鷲山開山住持心道法師禪修音聲的悉心引導，一聽到「深呼吸」三字，不自覺地深深大吸一口氣，再緩緩吐氣；在吸吐之間，讓身體轉換好的能量磁場，忙碌不安的心瞬間寧靜下來，彷彿一帖洗滌疲憊心靈的神奇藥方。

連續多年新春上山的柯師姐說，新春到禪修寶地體驗九分鐘平安禪，專注用心地觀察自己，找回自己，自心得以轉換調柔，種下清淨解脫的種子，注入好的能量，獲得耳清目明的心靈澄淨，享受心靈富足豐盛，福慧增長，萬象更新，待人接物上也將喜逢善緣。

身在黛色山峨間的圓通寶殿前長廊，居高臨下遠眺無垠海景，療癒疲憊，搭配老鷹空中徘徊低鳴，春風輕拂的喜悅，感受與天地合而為一的感動。驀然回首，仰望遠處的黑面多羅觀音，訴說著觀音的恩典與慈悲，不負北台灣知名觀音道場的美名。

也別錯過圓通寶殿東單的金圓滿發財佛殿，供奉金圓滿發財佛、兩尊尼泊爾喜悅基金會致贈的千手觀音聖像及8尊泰國星期佛，最適虔心祈求觀音靈籤，點燈祝願。還能在心經牆前念《心經》，透過三寶加持力，找到心靈安定所在，祈願平安健康，好運一整年。

(中時 )