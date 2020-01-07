台北燈節東區主燈模擬圖。（台北市觀傳局提供／張立勳台北傳真）

2020台北燈節將在2月8日元宵節當天至2月16日，於台北東、西區串聯登場。今年台北燈節首度以東西雙主場的概念，規畫南港、西門兩個主展演區，共同演繹今年台北燈節主題「TOGETHER WE GLOW，轉洞台北轉動光」。北市副市長蔡炳坤7日公布今年燈節主視覺，同時公開東、西兩大主場的主燈造型。

今年台北燈節把過去3年在西區舊城的展演區域，沿著捷運板南線、台鐵、高鐵的路線，延伸帶到台北東區南港三鐵共構的站區附近，新開闢一個主展演區，呈現東西串聯轉洞的概念。正如同西區門戶計畫藉燈節翻轉西區舊城的經驗，經由燈節在南港的舉辦，讓國內外的遊客更進一步感受東區門戶計畫翻轉台北新東區的想法。

燈節主視覺設計團隊「白輻射影像」創意總監洪鈺堂更進一步詮釋今年「TOGETHER WE GLOW轉洞台北轉動光」主視覺的概念，他表示，東西雙主場最重要的精神，在於「一起發光」所散發的凝聚力，因此將2020轉化為象徵台北市東西攜手的相連結構；暖金色的西區詮釋台北的經典風華，冷光藍則代表台北東區的未來感。照亮台北的光芒，來自市民的底蘊及未來。

此外更呼應鼠年，由發光的鼠洞串起東西兩區、串起台北人，West x East所帶來的「WE」，期許著2020大家將團結一起，為台北轉動更大的光芒、榮耀、力量。

今年東西雙場域的主燈，由設計師李文政、林舜龍、建築師王士芳與集智館策展團隊所共同規畫打造。被定調為「生猛、不受拘束」的東區南港主展演區，以寬達九米的「展風神」（tián hong sîn）作為主燈。

李文政從最能代表台灣人生活象徵的機車發想，將其變形成有雙腳與翅膀的造型，象徵著離開故鄉來到都市的民眾，如老鼠般在台北巷弄穿梭，被七彩光線渲染，尋找實現夢想的可能，期望展開雙翅的機會。

「展風神」造型上更使用了充滿台味獨特的孔雀燈、燈管、檳榔攤燈具等組成，雙翅則是台灣四處可見的鐵皮屋建材如透明浪板、角鋼等等，後方的各式招牌，象徵台灣街道景象，營造出強烈的視覺感受。「展風神」也是台北燈節首次嘗試「野台式」主燈概念，將藝術作品結合表演舞台，除了2月8日開幕當晚將與西門主展演區連線啟動雙場域雙主燈外，每日亦邀請包括南港在地學校、年輕獨立樂團等不同風格的表演團體在主燈前演出，展現在地特色的同時更呼應台北多元創意的活力。

另外充滿童趣的西區主燈「躲貓貓」，突破過去燈節單一生肖形象的限制，以夢幻與童真的元素，在西門町街頭打造一個巨大的夢境場景，把熟悉的街廓改寫成如繪本般的繽紛，設計師林舜龍說明：「希望觀賞者不再只是旁觀的角色，一種非日常的夢境感，讓遊客與大貓咪x鼠寶寶，一起漂浮在西門町鬧區，進行一種想像力對話。」

這項作品中，原本生肖的主角鼠寶寶，將與比牠身形龐大的貓咪共同展演，民眾可穿梭在作品的下方，整件作品總高度達9公尺，也是近年在西門町最高的主燈，林舜龍表示，鼠寶寶將以空飄氣球的方式，與透明FRP打造的大貓咪，在燈節期間，以每半小時的燈光秀共同展演這充滿童趣的故事，他也透露，貓咪的白色貓毛，將以大量的瓶刷及光纖材質製作，展現更接近真實的趣味感。燈節期間，主燈附近的主舞台，除了2月8日開幕典禮，每晚6點到10點的整點，也有FOCA福爾摩沙馬戲團與主燈燈光秀共同演出。

2020年台北燈節將從2月8元宵節至2月16日一連9天在東、西兩大主場舉行，在鼠年讓大家從熟悉的洞穴中走出來，到彼此的場域闖蕩玩耍，讓市民從「觀賞者」的角色，轉換成自己說自己故事的「參與者」，自己就是慶典的主角，穿梭在台北東西區，「一起」見證體驗真正的台北，讓台北燈節成為充滿感動與回憶的城市品牌活動。

(中時 )