疑PG ONE正牌女友發文曬照。（圖／翻攝自微博）

金馬影后李小璐2017年底和饒舌歌手PG ONE鬧出婚外情，去年10月李小璐與PG ONE親密片外流，隔月她和賈乃亮終於宣布離婚，同時也傳出李小璐和PG ONE戀情轉地下化。近日有名女網友曬出自己到美國看PG ONE演唱會照片，嗆自己不是李小璐，腿沒她粗，疑想證實自己才是PG ONE的正牌女友。

李小璐2012年和賈乃亮結婚，育有一名7歲女兒甜馨，2年多前李小璐和PG ONE被爆夜宿門，兩人矢口否認，直到去年李小璐與PG ONE私下親吻影片曝光，PG ONE才承認產生過感情，隨後網友起底兩人有不少相似情侶信物，質疑兩人還在交往，李小璐的律師好友「唐有訟」則說：「目前能夠確認的是，李小璐和PGOne是不可能在一起的」。

沒想到，近日殺出一名微博暱稱為「DJROROLL」，稱最近微信、微博有很多「胡說八道」，澄清說：「第一次我見識到中國輿論媒體有多無聊，你們睜大眼睛好好看看，老子不是李小璐，我腿也沒那麼粗！」，並曬出自己到洛杉磯參加PG ONE演唱會合影，該女確實神似李小璐，有網友說她是PG ONE御用DJ，也有人說她才是PG ONE的新女友，但該女後來疑真相有待當事人澄清。

(中時電子報)