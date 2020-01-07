國民黨總統候選人韓國瑜多次在政見會、座談會談到，擔心台灣忘記世界、世界忘記台灣，民進黨立法院黨團今召開「韓假總複習系列外交穿心箭得罪95國」記者會，民進黨團幹事長管碧玲表示，總統要承擔台灣外交、國防、兩岸關係等事務，韓國瑜去年三月到十二月展現超強外交能力，頻頻失言鬧笑話到國際，像是日本人讓他等25分鐘、鳳凰飛走來了一堆雞等，選前最後幾天，要請台灣人民好好思考，「要讓韓國瑜代表台灣嗎？」呼籲民眾回家投票。

民進黨團整理韓國瑜外交穿心箭得罪95國韓語錄，包括去年3月22日韓稱阿爾卑斯山旁的不丹人都傻傻的；同年5月13日稱漫威要把我的故事畫成漫畫；9月6日「我等了日本人25分鐘」；非洲人家裡需要放蘭花嗎？鳳凰都走了進來一堆雞；德國在思考廢核是否正確等，民進黨團酸，原來這就是韓國瑜讓世界記住台灣的方式。

民進黨不分區立委提名人洪申翰指出，韓市長常提到最怕世界忘記台灣、台灣忘記世界，清查韓市長過去談國外事務的案例發現，根本就是胡說八道，四處羞辱其他國家，逼的駐台單位出來打臉，上述案例都是韓市長親口說的，別再說大家黑函，而是韓在黑自己。

韓國瑜日前曾說，歐盟考慮將核能視為綠能、德國反悔廢核等言論，綠委葉宜津表示，韓國瑜根本都在胡說八道，逼的歐盟、歐盟都跳出來澄清，歐盟強調仍是以再生能源為主，安全可負擔能源尤其是離岸風電，這些政策也是執政黨正在做的事情，韓國瑜團隊能源團隊僅有核電，難道要蓋核五、核六嗎？韓國瑜應該要把政策說清楚。

綠委周春米表示，台灣日本交流密切，充分了解日本人重視禮節、守時，韓國瑜自己不守時把責任怪給日本人，對台日是一種傷害；韓還說瑪麗亞怎麼變老師，踐踏外籍移工的幫忙與貢獻，韓國瑜完全不尊重女性、外交邦誼，呼籲民眾關注總統候選人該有的條件，選擇合適的人擔任總統帶領國家。

(中時 )