◎全市陷入霧城環團怒吼 中市府將對症下藥

台中市已連續五天空汙，全市陷入霧城，爭好氣聯盟等公民團體7日到台中市府前抗議，怒批市府緊急應變作為不及格，簡直是「佛系應變」，要求市長盧秀燕在強力監督中火減煤之外，也要針對其他汙染源拿出對策，市府表示，自1月3日至6日通知全市工廠降載115家次，感謝環團對空汙的關心與鞭策，市府面對問題不逃避，針對三大汙染源將對症下藥，加速解決。

◎非作戰亡 沈一鳴恐難入圓山忠烈祠

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴也不幸殉職，總統蔡英文雖3日裁示追晉沈一鳴總長一級上將，並頒授青天白日勳章，但根據內政部的「忠烈祠入祀辦法」，沈一鳴僅能入祀台北市烈士祠，恐無法奉祀圓山國民革命忠烈祠。

◎台彩有漏洞 溢領雙倍獎金

農曆年將近，很多民眾都希望買張彩券給自己年終小確幸一下。台中市日前卻發生一件彩券行將客人獎的彩券多刷一次，給了雙倍獎金的事件，幸彩券行老闆閉店時發現帳務有誤，請警方協助聯繫上得獎民眾，將溢領的獎金迅速歸還，彩券行為感謝警方能迅速解決民眾的煩惱，特別到派出所致贈蜜棗，給警察同仁一個鼓勵。

◎中影遭認定不當黨產 停止執行

中影遭黨產會認定是以不相當對價轉讓而脫產國民黨，是其附隨組織，中影聲請停止執行，台北高等行政法院認為，將黨產會的認定導致中影有難於回復的急迫損害，而有給予暫時保護的必要，裁定准許停止執行。可抗告。

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(中時電子報)