人安基金會從今天至9日發送台北場次活動邀請單，邀請寒士、街友、65歲以上清寒獨居長輩、清寒單媽、清寒學子、長期失業生活陷困者攜帶身分證與相關證明前來領取邀請單。（林良齊攝）

年輕時開設裝潢公司的簡大哥，60多歲時卻因遭設計公司欠款、惡性倒閉，就算變賣所有財產也還有700多萬未還清，太太便帶著子女與他離婚，「只帶著一本聖經與700元就到公園流浪」，流浪的3天僅吃了一頓飯，所幸經過轉介，目前安置在人安基金會萬華站，努力工作、希望早日還清欠債。

人安基金會將於1月19日舉辦全台16場「寒士吃飽30」活動，希望能夠幫助經濟弱勢者能夠在春節前夕能夠坐下來吃一頓團圓飯。人安基金會從今天至9日發送台北場次活動邀請單，邀請寒士、街友、65歲以上清寒獨居長輩、清寒單媽、清寒學子、長期失業生活陷困者攜帶身分證與相關證明前來領取邀請單。

其中，擔任志工的簡大哥是人安基金會服務的個案，簡大哥說，剛開始欠債時的確十分抑鬱，直到看到有牌樓寫著「回頭是岸」才又重新開始面對生活，3年前淪落至艋舺公園流浪，流浪3天就被轉介至人安基金會安置，安置5天後便到處工作，「哪裡有工作就到哪裡去」，為了節省交通費，他騎著腳踏車至瑞芳等工地工作，沒有工作時就到基隆碼頭搬運行李、保全代班等工作，希望早日還清欠債。

今年是簡大哥第三度參加寒士尾牙，簡大哥說，每一年都很期待寒士尾牙的到來；人安、創世、華山基金會每年除夕前夕聯合辦理舉辦團圓尾牙宴，本屆預計席開4070桌，邀請全台4萬名寒士參與，盼社會大眾慷慨解囊，一起幫助寒士團圓過年。

捐款電話：02-2836-1600 吃飽小組。

(中時 )