德淵（4720）桃園觀音廠已在1月3日取得固定污染源試車許可函後正式復工，緊急應變小組原預計復工時間也從三周縮短到兩周。德淵表示，透過集團供應鏈立即應變，將訂單移轉至集團海外其他工廠協助生產，1月份出貨未受影響。

生產方面，觀音廠提前進行大型設備年度歲修及年終盤點，部分人力則移轉到不屬於停工範圍的手工包裝產線，工廠運作未因停產而導致閒置。

德淵桃園觀音廠因固定污染源操作許可證未及時更新，在2019年12月17日接獲桃園市政府來函要求部份產線停工，現已重新取得試車許可函復工。

德淵指出，利用本次機會，公司立即擴充環安衛EHS組織，全面提升台灣及集團EHS管理，並做好法遵工作，以符合環保、安心、創新的企業核心價值。

德淵全球設六個研發中心、九個工廠，目前熱熔膠營收佔比8成、特化營收比約13％。伴隨桃園廠新增熱熔膠產線、波蘭廠擴建強化歐洲市場耕耘，及利基產品推展告捷，營運蓄勢更上層樓。

德淵近年積極拓展特化產品，UV光學膠自製突破，供應100~400奈米波長光學膠產品，順利打入國內面板廠供應鏈，手機、LCD中大尺寸面板等應用領域；近期擴大到Mini LED顯示器。

另其投資HEPA熔噴過濾材料生產設備，在高階家用空氣清淨器、車用空調過濾、口罩等產業過濾材料推廣也獲得多家國際級大客戶認證，強化利基策略。

(工商 )