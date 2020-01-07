距離農曆新年剩下不到三週，許多民眾已陸續開始進行居家大掃除，準備讓家裡煥然一新迎接新年到來。創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察站上數據指出，「拖把」、「泡沫清潔劑」等關鍵字躍升網友近期熱搜商品，顯見除舊佈新潮已崛起，家用掃除、清潔用品的需求持續邁向高峰。生活市集統計站上2019全年的銷售數據，今（7）公布《2019十大熱銷掃除用品排行榜》，以浴廁清潔劑、酵素清潔疏通粉等品類最受歡迎，另外像是年銷量達數十萬片的強效去汙奈米海綿、MIT手壓式旋轉拖把組等商品也都榜上有名。

看準年前除舊佈新商機，生活市集「年貨節」亦推出「除舊煥新家」專館，集結各式清潔用品、掃除家電、收納商品、家飾寢具、質感傢俱等超過百項人氣商品，全面下殺最低16折起，不限消費金額通通免運費，要讓消費者買好買滿迎新春！

生活市集指出，站上2019年日用清潔商品整體銷量已較前年成長2成，綜觀《2019十大熱銷掃除用品排行榜》，以浴廁清潔劑、酵素清潔疏通粉最為熱門，一舉囊括6席次，熱銷價格帶則落在單罐/盒45-350元。例如榮登去年全年熱銷冠軍的「日本第一石鹼馬桶清潔劑」，為日本主婦愛用的60年老牌商品，30度準頭噴嘴，更幫助清潔馬桶無死角，全年銷售破10萬瓶；另外像是「日本熱銷自動馬桶清潔劑」主打除菌、消垢、消臭，馬桶清潔一次達成，其添加小蘇打成份亦不傷馬桶，深受生活忙碌的上班族女性青睞，年銷量破3.5萬瓶，拿下熱銷第二名；而主打採用高分解性環保酸的「水垢剋星去污清潔劑」，可輕鬆去除頑垢且無刺鼻毒氣，同樣頗受好評，躍升熱銷第四名；此外，近年環保風氣也吹進清潔用品網購市場，帶動具天然環保酵素的品項十分受歡迎，又以粉狀清潔用品相當夯賣，如登上熱銷第七名的「日本熱銷酵素清潔疏通粉」，添加酵素、小蘇打成份，具強大溶解清潔力，並主打不傷管壁，塑膠管、不鏽鋼管皆可使用，全年熱賣超過1.9萬包；位居熱銷第十名的「衛浴馬桶水管清潔漂白錠」採用改良新配方，免刷洗、清水一沖，陳年頑垢即自動瓦解，又可幫助抑菌消臭，年銷超過10萬顆；而具英國梨與小蒼蘭等香味可任選的「泡沫原子彈疏通去污霸」也頗受消費者喜愛，登上熱銷第八名寶座。

生活市集也觀察到，居家大掃除常常費力又耗時，挹注消費者採購掃除用具時，大多以多功能、使用便利性為優先考量，像是可有效省力的旋轉拖把組就佔據榜單3個席次，以台灣製、手壓式的品項最熱賣，例如拿下熱銷第九名的「MIT手壓式旋轉拖把組」，可360度旋轉，清潔無死角，且乾濕兩用、吸水吸塵，耐用的螺旋人體工學桿身，更可自由調整免彎腰，全年夯賣近4,000組；同樣頗受好評的「台灣製手壓式旋轉拖把組」、「不鏽鋼手壓水桶／拖把組」則分別拿下熱銷第三及第六名；而由高分子奈米顆粒構成的「SGS強效去汙高科技海綿」擦拭過程能自動吸附物體表面汙穢，只需要水，就能清潔髒污，安全環保無異味，全年賣出超過74萬片，奪得熱銷第五名。

此外，看準國內刷卡量持續飆高，根據金管會最新資料顯示，2019前11月國人累計刷卡金額高達2.93兆元，生活市集亦於年貨節期間聯手金流策略夥伴－永豐銀行獨家推出限時優惠，即日起至3月31日凡透過生活市集專屬辦卡連結申辦「現金回饋JCB卡」，並於4/15前成功核卡者，即可享三重回饋好康：第一重「新戶首刷滿千送千」，永豐新戶凡持現金回饋JCB卡至生活市集單筆刷卡滿1,000元，輸入專屬折扣碼可現折300元，再送700元刷卡金；第二重「舊戶加辦首刷滿千送$300」，永豐舊戶凡持現金回饋JCB卡至生活市集單筆刷卡滿1,000元，輸入專屬折扣碼可現折300元；第三重「生活市集免登錄最高6%現金回饋」，持「永豐現金回饋JCB卡」於生活市集刷卡消費，3/31前加碼回饋3%，6/30前於特選4大通路之精選商店(含生活市集)刷卡消費除享原國內一般消費1%回饋無上限外，額外回饋2%，12/31前享有國內一般消費1%、國外消費2%回饋無上限，要助消費者精省荷包、開心購物過好年！

生活市集《除舊煥新家》專館：https://www.buy123.com.tw/site/special/2020newdecor#?ref=d_special_tabBarNavigation_1

(工商 )