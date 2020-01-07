你喜歡一個人吃飯，還是和三五好友一起吃？有研究指出，食量會受到用餐環境影響，結果顯示，與熟悉的人一同用餐，會吃得比較多，顛覆了過去「一個人吃飯會越來越胖」的說法。

健康醫療網《常春月刊》報導，根據「美國臨床營養學期刊」指出，分析飲食的「社會助長」結果發現，與熟悉的人一同用餐，會比單獨吃飯吃得更多。因為在歡愉的氛圍下、和熟悉的人一起用餐，比一個人吃飯享受，因此容易吃得較多；此外，為了與旁人一同分享食物，在點餐或準備食物時，也會超過個人份量。

所謂的「社會助長」作用，是指一個人獨自做一件工作時，通常不如和一群人一起做時的效率高，有證據顯示，飲食的社會助長會受到性別和體重影響，例如女性和男性一同用餐時，或是肥胖的人與較瘦的人一起用餐時，都會減弱社會助長。分析指出，當人們想傳達正面的印象時，會選擇較小份的食物，如同女性想給男性較好的印象，或肥胖的人為了避免被較瘦的人批評時，都有可能影響原本真正的食量。

(中時電子報)