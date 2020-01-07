新北市長侯友宜（右）陪立委候選人魯明哲（左）到菜市場掃街，婆婆媽媽熱情搶合影。（邱立雅攝）

第三選區立委候選人魯明哲7日上午邀請新北市長侯友宜到中壢新明市場掃街拜票，兩人到每一攤握手拜票，更引起現場婆婆媽媽瘋狂尖叫合影，漢子配魯蛋的魅力在大清早就橫掃菜市場，此次還有大批新北戰警陪同掃街，聲勢浩大。

侯友宜笑說跟魯明哲認識20年，讚許魯過去一步一腳印為桃園的付出，讓他相當敬佩，尤其在他當桃園警察局長的時候，感謝魯明哲關心社會安全，尤其在婦幼這一塊著墨特別深，所以在選舉這段時間，他決定跟魯明哲站再一起，讓優質人才進入中央。

此次大批新北戰警陪同掃街，侯友宜說新北戰警們都是他退休的警察弟兄，當年共同浴血奮戰，如今退休後為國家做事，抱持著共同的想法跟理念，齊心守護中華民國，為愛台灣盡最大的心力。

至於選戰已進入倒數，魯明哲在最後衝刺期請來侯友宜，他相當感謝侯市長過去是一線戰警、現在為市政作戰，百忙中替自己打氣加油，跟長輩們近距離接觸，大家都會全力以赴，感謝馬英九、朱立倫協助自己，他有信心，因為信號已經響起，2020年會獲得全面勝利。

(中時 )