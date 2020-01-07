「中部人快失去耐心了！」環保團體7日到台中市府前廣場抗議，台中空汙問題雖然持續改善，但依舊淪為選舉口水，向國民黨、民進黨及親民黨三組總統候選人喊話，政見要落實為政策，中部人對空汙的改善已經等不及了。

爭好氣聯盟發起人許心欣抨擊，中火什麼時候所有的燃煤機組可以全部汰換完畢，變成真正的無煤台中？台中市長盧秀燕已經提出無煤台中，但質疑無煤台中是否不包括台中火力發電廠，這是非常扯的事情，也欺騙市民。

大台中市政監督聯盟指出，近年檢台中空汙問題雖在持續改善中，但從2018年市長到2020年的總統、立委大選，空汙依舊淪為政治口水，總統候選人們可曾想過中部人對空汙的改善已經等不及了。

許心欣問國民黨總統候選人韓國瑜，是否支持台中市政府廢止中火的燃煤許可？韓國瑜提出的「以核養綠」政見，並未提到立即解決中部燃煤空汙的良方，而民進黨總統候選人蔡英文除了講中火是國民黨蓋的之外，應說明清楚中火燃煤機組汰換的期程，及對台中市府對中火撤照的看法。

此外，針對親民黨總統候選人宋楚瑜對改善空汙是否有方法，大台中市政監督聯盟強調，宋楚瑜應提出解決空汙的具體對策，而不是只有遷都中台灣而已。

台中市已對中火減煤四成，下階段減煤目標，也備受環團關注。主婦聯盟台中分會執委耿明誼說，台中PM2.5年均值雖持續下降，但仍未達空品標準，為三級防制區，市民仍受空汙所苦，台中市長盧秀燕打著「市長換人，空氣換新」口號上任，執政一年應受台中市民檢視是否兌現選舉支票。

環團說，台中最大固定汙染源中火四年減煤四成尚未被落實，但盧秀燕至今尚未提出下一階段的減煤期程與願景，說要帶給台中市民好空氣，上任一年卻沒有任何新的實體目標，就任時的「谷關空氣」何處尋？

金絲雀受害者聯盟石毓菁強調，今年冬天原本以為中火常態性減排後，空汙會改善，但這幾天能見度不到200公尺，國土計畫、台商回流將又有一波工廠進入台中與彰化。

石毓菁以一名家有過敏孩子的媽媽表達憂心，她問盧秀燕與各政黨總統候選人，如何在台中空汙環境容受度到達極限時，確保台中市民不因工業區的增加，而使居民遭受工廠與電廠的雙重汙染？

台中市環保局表示，因應此波空品不良，市府要求台中市轄內汙染排放量前30大固定汙染源配合降載，從源頭減少汙染排放，1月3日至6日共降載115家次，期間也查獲固定汙染源違規案件2件、違法露天燃燒17件。

環保局強調，盧秀燕以空汙防治為第一要務，上任後立即成立專案小組，鎖定台中港區內汙染源及后里區大型汙染加強稽查，除中火以外，也鎖定中龍、台肥台中廠、正隆及豐興等大型固定汙染源，進行專案稽查，並透過溝通協商的方式，讓業者主動更新環保設施，例如中龍公司自產焦爐氣(燃氣)加強脫硫淨化，可以減少硫氧化物的排放量。

(中時 )