支持者熱情迎接副總統候選人賴清德，民進黨團結力拚勝選。（何冠嫻攝）

賴清德與徐定禎在苗栗市車隊掃街，向民眾問候拜票。（何冠嫻攝）

民進黨副總統候選人賴清德7日到苗栗陪同第二選區候選人徐定禎，在苗栗市區車隊拜票，賴清德向選民呼籲，民進黨立委過半要從改變苗栗開始，並鼓勵年輕人返鄉投票，1個月內為了保護台灣以及家庭團圓2次返鄉，他喊話「這時候國家需要你們」。

賴清德7日早上抵苗栗火車站，獲選民夾道歡迎熱情高喊「加油、凍蒜」，隨後與徐定禎上車往為公路、中山路等重要道路，沿途向民眾問候拜票。徐定禎表示，利用最後幾天全力衝刺，苗栗要改變一次。他說，國民黨在苗栗長期執政，做得好大家沒意見並全力支持，但現在面臨財政破產，不僅縣長就連立委都沒輪替過，因此期盼從這次開始改變，擺脫苗栗國、三等縣的臭名，呼籲找回苗栗尊嚴與自信，齊心改變、翻轉苗栗。

選戰倒數，蔡英文總統、副總統陳建仁與賴清德、民進黨主席卓榮泰，兵分四路進行全國掃街大拜票。賴清德7日抵苗栗向選民懇請支持，一起響應保護台灣、捍衛民主、維護主權。

賴清德強調，民進黨立委過半，要從改變苗栗開始，而苗栗縣政府破產導致公務員發不出薪水，好在蔡英文上任後，率領行政團隊不分黨派給予援助，不然苗栗沒辦法如今天的安定。

他說，徐定禎擔任頭份鎮長、市長任內，成績斐然，不但還清債務，還有盈餘留給下任市長，且徐對苗栗縣有很許多理想、計畫要推動，因此徐定禎有機會進入立法院，不僅對民進黨立委過半有絕對信心，更能看見苗栗建設的願景。

此外，對於呼籲年輕人返鄉投票，徐定禎表示，苗栗是塊難以撼動與裂解鐵板，但其中年輕選票最為關鍵，因此向年輕人懇託，這個月回家2次，為了台灣回家投票，再返鄉團圓過節。

賴清德則強調，過去台灣民主運動的史上，以及香港返送中事件，可以見得年輕人是國家的未來，扮演著改變、建設國家最關鍵的力量，因此民進黨在選戰最後期間，透過各種管道傳達重要訊息給年輕朋友，為了國家與家庭團圓返鄉投票。他說，「先有國後有家」，保護好國家、維護住民主在回家吃團圓飯是再好不過的事情，向年輕人喊話「這時候國家需要你們，一定要返鄉投票」，並對選民懇託，鼎力支持英德配、民進黨區域立委候選人與不分區的14號民主進步黨。

(中時 )