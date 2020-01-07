依據2019年美國史丹佛大學最新研究，喝酒容易臉紅的人，不僅會大幅提高罹患癌癥的風險，還會加速阿茲海默癥的發生，國健署官員表示，根據一項長達23年的追蹤研究發現，每周飲酒量超過7罐酒精濃度5％、500毫升的啤酒，會提高失智的風險，近半國人有喝酒容易臉紅的酒精不耐癥，得到癌癥及失智癥的風險更高，特別需要節制飲酒，最好別喝酒。

國健署官員指出，喝酒除了容易胃潰瘍、肝硬化、引發心血管疾病及癌癥之外，還會提高失智的風險。根據研究指出，短時間大量飲酒，血中酒精濃度急速上升達0.15％，若以70公斤體重估算，相當於短時間內飲用7罐酒精濃度5％、500毫升的啤酒，可能會出現短暫失憶的狀況，也就是俗稱的「斷片」，喝到記憶斷片的人，雖然能持續與人互動，喝酒聊天，但酒醒後卻對自己行為完全失憶或只能依稀記得片段，輕則得罪老闆客戶而不自知，重則酒後爭吵鬥毆、駕車臨檢超標，甚至肇事傷人。

不僅短期大量飲酒如此，長期飲酒也會，研究指出，每周喝酒量超過7罐酒精濃度5％、500毫升的啤酒，會提高失智的風險，而每周多喝3罐，失智風險還會再增加約1.2倍，有酒精濫用或酒精依賴問題的人，失智癥風險甚至會高達2倍。

國民健康署王英偉署長表示，臺灣近半人口因缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等癥狀，又稱為「酒精不耐癥」，其為亞洲人特有的基因變異，比例遠高於白種人，為了降低罹癌或失智癥的風險，特別需要節制飲酒，最好別喝酒。

春節將至，公司尾牙、朋友聚餐、新春團拜等活動將陸續展開，難免有喝酒的機會，王英偉提醒民眾，不管喝酒是否會臉紅，都應盡量避免飲酒，如果非喝不可，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒，女性不超過半罐啤酒，懷孕期間或準備懷孕的女性，為了胎兒的健康，千萬不要喝酒。

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(中時 )