江興鍛(4528)2019年12月營收2.46億元，月增28.54％，年增1.22％；累計2019年營收28.37億元，年增0.53％。2019年大陸車市不佳，貿易戰使得北美客戶訂單疲弱，但日系車廠填補部分地區營運衰退，2019年營收仍小幅創下新高，但產品組合不佳及賠償金問題，法人估計獲利無法創高。展望2020年，北美、大陸車市銷售回溫，日系需求持續增加，營運重回成長軌道。

江興鍛2019年第4季營收6.81億元，比2018年同期6.84億元微幅下降，主要北美通用汽車罷工影響，客戶拉貨消極，但公司第4季對NTN的出貨量回升，每個月平均60萬支以上出貨量，仍接近2018年第4季水準。

大陸車市從2018年以來遭遇30年來第一次衰退，2019年美中貿易戰導致乘用車新車銷售量持續衰退，但日系車反而逆勢成長。江興鍛2019年起交貨中國本田車系約20多種車款的傳動軸，已成為公司最大客戶，去年出貨成長達6成，抵銷NTN集團的衰退，而國內則受和大去年表現不如預期，也呈現衰退。

儘管大陸整體市況不佳，但品牌效應持續發酵，江興鍛對中國本田滲透率仍在上升，法人預期今年對其出貨仍可成長，是最大成長動能。目前江興鍛也積極進行新品項的送樣認證，希望除了傳動軸之外，可以對本田供應其它的零部件，預期今年下半年會有較明確方向。

江興鍛台灣廠主要供應台灣內銷及北美外銷市場，法人認為2020年北美車市銷售量可望持穩，而通用汽車的罷工結束且廠商庫存去化後，今年上半年出貨將逐漸回穩，估計在第1季淡季過後，第2季起江興鍛營運回溫可期。

(時報資訊)