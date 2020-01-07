《韓股》中東局勢節制，韓股匯齊揚 12:162020/01/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中東緊張局勢未再進一步升級，提振投資人的風險偏好，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.92%，為2,174.42點。三星電子周三將發布去年第四季初步財報，其全年獲利料將創下至少10年來最大跌幅，但由於投資人看好記憶體晶片市場復甦有利於三星今年的營運表現，三星股價上漲0.5%。韓元漲0.55%，報1,165.7兌一美元。 (時報資訊) #投資 #投資人 #局勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 績效飆漲逾20％ 2019最會漲 十大ETF全出列 04:102020/01/03 投資理財 利差收斂可期 投資債受追捧 04:102020/01/03 投資理財 港股轉向收跌92點 17:022020/01/03 財經 ETF-AI智能投資平台 助投資人理財規畫 18:292020/01/03 財經 人民幣收跌85點 終止三連升 19:312020/01/03 財經 民航局處分案 遠航要求再延三天 04:092020/01/04 產業特刊 理財健診－債券ETF抗波動 適合穩健型投資人 04:102020/01/04 產業特刊 近7萬元折疊機夯 台灣三星追加訂單 18:232020/01/04 財經 三星：每兩支5G智慧型手機 就一支是三星出品 22:322020/01/05 財經 ESG量化債券 聚焦高EQ投資術 04:102020/01/07 投資理財 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 加拿大電信巨頭 呼籲政府採用華為5G - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。