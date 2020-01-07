中東緊張局勢未再進一步升級，提振投資人的風險偏好，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.92%，為2,174.42點。三星電子周三將發布去年第四季初步財報，其全年獲利料將創下至少10年來最大跌幅，但由於投資人看好記憶體晶片市場復甦有利於三星今年的營運表現，三星股價上漲0.5%。韓元漲0.55%，報1,165.7兌一美元。

(時報資訊)