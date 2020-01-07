你是 iPhone 用戶嗎？全台使用者高達 2100 萬的即時通軟服務 LINE 近期更新了 iOS 版本，終於跟上 iOS 13 的深色模式(dark mode)功能。換言之，更新至最新版本 v9.19.0 之後，當你的 iPhone 啟用了深色模式，LINE 的主題(theme)就會隨之改變，千萬不要嚇到，以為你的 LINE 壞掉囉。

LINE Android 版本先前已經在 v9.17.2 當中(約2019年10月初推出，支援Android的深色主題（Dark theme）功能。也就是說，如果你的 Android 手機已可支援深色模式(在 Android 10 當中，這是系統級功能)，當手機啟用深色模式之後，LINE 也會隨之更換為深色主題。如今，此特性在 iOS 版本的 LINE 當中也可支援囉。值得一提的是，在 Android 手機以及 iPhone 中，深色模式都可以支援排程功能，就是可以按時間啟用，並定時關閉(改回淺色模式)，這時凡可支援深色模式功能的應用程式，都會隨之轉變主題的顏色，以深色主體來呈現，讓晚間使用手機看起來會更為舒適，也具有提醒時間(已經過了幾點)的功效。

LINE iOS 9.19.0 版本中可支援深色模式功能，當你的 iPhone(升級到 iOS 13 之後)，手機啟用深色模式時，LINE 也會隨之改為深色模式。(黃慧雯製)

除此之外，在 LINE iOS v9.19.0 的最新版本中，除了支援深色模式外觀，也提供了「可在限時動態的觀眾名單以及分享範圍設定等處進行設定，不向特定好友分享上傳內容」，更能保護個人的隱私。慣用 LINE 限時動態的朋友可以多加留意。

(中時電子報)