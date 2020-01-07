國民黨今（7）日邀集宗教、勞工、農漁民團體代表，現身表達對於反滲透法的憂慮，大家不約而同擔憂未來去大陸一趟返台後，可能就被約談、扣紅帽子，讓人「怕怕的」。打鬼軍團總團長周錫瑋批評，此法如新戒嚴法，三通變得不通、交流變成不交，呼籲專制獨裁的蔡英文總統，聆聽各行各業心聲並認錯。

國民黨上午舉辦「我要GG了！反滲透法害到我」記者會，與會的中華道教文化團體聯合總會理事長吳光輝表示，他們每年安排300多人赴陸進香，讓神明回娘家，信徒看到媽祖與關帝爺本尊，兩岸和平交流是好事，但去年卻遭國安局監督審問，希望反滲透法通過後，能放寬宗教自由。

台灣道教會理事長張榮珍指出，大家都是生活在台灣的中國人，兩岸交流頻繁之際，沒想到反滲透法通過後，讓民主倒退30年，重回戒嚴時代，讓民進黨可對反對勢力予取予求任意查水表，真是民主最大恥辱。

郵政工會代表鄭光明說，兩岸剛開始開放交流的項目就是通郵、通商、通航，但現在赴陸返台卻可能被政府約談、被扣紅帽子，讓大家要去跟大陸交流都怕怕的。

中華海峽兩岸原住民暨少數民族交流協會副理事長高學宗高唱原住民歌曲，稱生在台灣的原住民，愛台灣都來不及，現在卻可能因為和對岸交流被扣帽子，為何兩岸不好好交流、繼續發展？

世界客屬總會新北市分會代表彭萬達指出，反滲透法阻斷兩岸祖源，讓每個要到對岸交流、發展的人，脖子上都被綁炸彈，按鈕在民進黨手上。全國農會常務監事白添枝批評，台灣的水果銷往大陸，大陸對口的大盤商都是政協，根本無法迴避接觸，反滲透法可能造成農產品銷往大陸遭到衝擊，政府反而要搞補助，根本是「正路不走走斜的」，該做的不去做，缺工問題也未解決。

對於蔡英文聲稱反滲透法不會阻擋兩岸交流，國民黨打鬼軍團總團長周錫瑋表示，此法如新戒嚴法，法律定義不明，讓民眾遭受威脅，陷於恐懼，農民無法賣農產品，失去真正的民主自由，三通變得不通、交流變成不交，痛批蔡英文淪專制獨裁總統，呼籲蔡聆聽各行各業心聲並認錯。

國民黨考紀會主委魏平正舉例，假使台生台幹去大陸，由於大部分組織都被大陸政府實質控制，開會講話都可能為法條提及的「指示」，抨擊政府宣導不利，急就章粗糙通過法律，對於法條充斥諸多不確定概念，易讓執政長上下其手。

(中時 )