根據實價登錄資料，統計近二年1-10月位於雙北市境內的捷運站周邊交易量，發現台北市前3名由中山國小站、新北投站與內湖站蟬聯，新北變動較大，由蘆洲站拿下冠軍，若以捷運線來觀察，中和新蘆線今年共有6站入榜，堪稱最強買房捷運線。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北捷運自1996年3月開始營運至今已近24個年頭，已是雙北市交通運輸的骨幹，也成為大台北地區民眾通勤、觀光重要的大眾運輸工具，加上捷運周邊生活機能完善，「逐捷運而居」的觀念深植民，捷運站周邊成為民眾購屋的首選區位。

盤點台北市近兩年1-10月各捷運站的交易量，以中山國小站交易313件居冠，新北投站與內湖站則以254件與245件分占二、三名，謝志傑表示，中山國小站周遭生活機能完善，附近產品型態多元，加上住宅均價58.6萬，較台北市中心其他捷運站相對親民，因此吸引不少自住客購屋。新北投站則以房價「4字頭」最為親民，吸引不少首購族進場購屋。位居第三名的內湖站則受惠內湖科學園區的蓬勃發展，吸引高科技產業與企業總部進駐，龐大的就業機會也帶動購屋需求，讓不少科技人就近落腳，選擇在具備交通優勢的捷運文湖線沿線購屋，讓內湖站受青睞。

至於新北市前五名，以蘆洲站交易量357件位居第一，永安市場站退出榜外，由南勢角站遞補。謝志傑說明，今年蘆洲站交易表現亮眼，除了捷運站周邊整體機能逐步到位外，主要是標榜到站即到家的捷運共構宅「希望城市」有多達60件以上的交易，讓蘆洲站一舉奪下今年的交易量冠軍寶座。

從捷運線觀察，謝志傑指出，可以發現捷運中和新蘆線共有6個站點上榜，位於台北市區的中山國小站與古亭站外，還有新北市的蘆洲站、頂溪站、景安站與南勢角站，堪稱最強買房捷運線。

(中時 )