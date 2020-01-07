新任中聯辦主任駱惠寧「新人事新作風」，剛履新即會見記者發表講話，有別於以往的中聯辦主任都盡可能保持低調。據悉，港府與中聯辦已經接觸，正安排特首林鄭月娥與駱惠寧會晤，初步傾向最理想及最快在明日碰面，按慣例駱惠寧屆時將赴禮賓府拜會林鄭。如當日未成，雙方也希望能在周五見面，希望會面時間愈快愈好。

星島日報報導，前中聯辦主任王志民離任，在建制圈早有傳聞，但中央任命駱惠寧這位前青海及山西省省委書記出掌中聯辦，無論港府高層及建制派都大感驚訝；尤其是駱惠寧與港澳系統毫無關聯，港府和建制派與他都毫無「交手」經驗，林鄭月娥就只與他有過一次禮節性見面，與過往同王志民的「熟絡」大不相同。有建制中人直言，以往林鄭對王志民頗不客氣，現在換了地方大員出身的駱惠寧，相信日後的交往會頗不一樣。

究竟日後中聯辦與港府的互動將會如何，成為政圈關注焦點。據悉，政府與中聯辦已接觸，正安排林鄭與駱惠寧會晤，初步傾向最理想及最快在明日碰頭，按過去慣例，駱惠寧將赴禮賓府拜會林鄭，雙方傾談交流。如當日未成事，雙方也希望能在周五見面，冀會面時間愈快愈好。

除特首外，駱惠寧亦會安排與港區人大代表和政協委員會晤，但估計要在一月十五日的中聯辦新春酒會之後。港區人大代表在當天碰巧會到珠海召開「人大會議簡介會」，屆時將有國家財政部及發改委人員出席，按慣例會有工作報告及財政報告予人大們參考，讓大家為兩會工作及早做準備。有人大代表透露，以往中聯辦起碼會派出副主任出席此簡介會，甚至港澳辦主任及中聯辦主任都曾出席，但預料新上任的駱惠寧這次應不會出席。

今年簡介會與中聯辦新春酒會撞期，適逢駱惠寧剛就職，料當晚將是他首次公開見香港政商界人士，大家都必然會抽空出席。港區人大代表在當天早上開完會，下午便需趕赴香港，部分身兼立法會議員的代表當日更需要先到立法會開大會，晚上再參加酒會。

(中時 )