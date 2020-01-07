波斯灣局勢急速升溫，美國駐聯合國代表團周一（6日）指大陸及俄羅斯，阻撓安理會發聲明譴責美國駐伊拉克大使館於去年12月31日遇襲。大陸常駐聯合國代表張軍回應指，陸方絕不接受美方指摘，並稱美國單方面採取軍事行動擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，導致區內局勢急變。

美國駐聯合國代表團表示，27個成員國發聲譴責針對美國巴格達大使館的攻擊，與安理會因陸俄兩個常任理事國阻撓而緘默形成強烈對比。陸俄代表反駁指，安理會的任何聲明都必須包括最新發展，意指美軍上周五（3日）殺死蘇萊曼尼的行動。

張軍表示，中東正發生更多事，特別是美軍的單方面行動，若安理會要有行動，應全面地包括所有事情。他又指，陸方高度關注區內局勢，當務之急是防止事態升級、失控，敦促美方不要濫用武力，各方保持克制，通過對話解決問題。

俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞亦指，安理會的聲明原本差不多準備好，但後來美軍空襲巴格達，他認為此事應寫入聲明。

(中時 )