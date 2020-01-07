北市第七選區國民黨立委候選人費鴻泰夫人王怡心，為台北大學會計系教授，教學和研究著重於策略規劃、績效評估、成本效益等領域，她提出「費鴻泰服務案件和社區活動數據表」，清楚詳實的概算出費鴻泰25年在地方努力的紀錄。

王怡心分析發現，費鴻泰25年辦理服務案件數超過9萬3960件；25年來舉辦社區活動參加人數逾16萬2000人，服務案件數與社區活動參加人數合計數為25萬5960以上，顯見費鴻泰每年和地方鄉親朋友的互動超過1萬，也結交了很多好朋友。

王怡心強調，費鴻泰為民省荷包粗估有首先是補充保費扣費門檻提高至2萬元、健保卡報稅、推動「稅額試算」等三大項目，讓民眾已經實質受惠。

王怡心說明，在費鴻泰積極的努力下，行政院自2016年起全面放寬補充保費扣費門檻（包含利息、股利、租金及執行業務收入），單筆從5000元提高到2萬元。如此，減輕一般家庭的負擔，預估受惠人數多達342萬人。

為簡化網路報稅，在費鴻泰多次質詢財政部、衛福部。自2016年起健保卡也正式成為報稅的憑證，利用人手一卡的特性，大大增加報稅的便利性！

另在推動「稅額試算」部分，費鴻泰透過長年在稅務服務中，體會到民眾的不便與需求，看到年年都需要透過這麼繁複的手續，從國稅局寄送通知、收集憑單、找專業詢問、填寫申報、繳納稅款、國稅局審核、通知補納或退款。平均每個申報戶，國稅局需準備七大張的申報表格，不僅稅法已經讓民眾非常困擾、更造成大量的浪費、紙張的耗損與國庫的負擔。努力6年、歷任3位財政部長，終於在2011年李述德部長讓獨步全球的「稅額試算」上路，不僅降低國家人事及作業成本、兼顧環保、更讓民眾簡便的完成納稅義務。一舉多贏。

在社區活動，尤其是應景的薑餅屋活動、創意焦糖蘋果、迎春燈籠等

更是老少都喜歡。

(中時 )