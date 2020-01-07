侯友宜讚萬美玲始終如一、腳踏實地做事，符合侯友宜的風格。(蔡依珍攝)

侯友宜選前4天、特別要抽空為4號的萬美玲助選。(蔡依珍攝)

侯友宜選前4天、特別要抽空為4號的萬美玲助選。(蔡依珍攝)

侯友宜選前4天、特別要抽空為4號的萬美玲助選。(蔡依珍攝)

新北市長侯友宜7日赴桃園為同黨的第四選區立委候選人萬美玲車隊掃街，「漢子」和「漂亮寶貝」搭檔，沿途吸引支持者高喊「凍蒜」，甚至在停等紅燈時搶握手，人氣旺，侯友宜讚萬美玲始終如一、腳踏實地做事，符合侯友宜的風格，高喊「桃園好、新北才會好」，呼籲大家支持認真的萬美玲。

侯友宜說，他要在新北做好輔選、還有市政行程，兩頭都要兼顧，但他選前4天、特別要抽空為4號的萬美玲助選，就是因為萬美玲是他交情多年的小妹，他在桃園當警察局長時，萬美玲剛當選議員，非常支持警消，長期關懷婦幼和社會安全，讓他非常感念。

侯友宜提到，萬美玲3屆縣議員和2屆市議員，始終如一，這麼多年來看著她勇於任事、認真負責、為桃園奮鬥，總是腳踏實地做事，符合侯友宜的風格，強調新北跟桃園相鄰，共同生活圈、軌道建設等大建設要攜手合作，桃園好、新北才會好，因此萬美玲這席非常重要，會影響北北桃未來發展，因此一定要全力支持、送進國會。

萬美玲也說，侯友宜一直都是她敬重的老大哥、更是她學習的目標跟對象，侯不但在她競選總部成立時率新北戰警力挺，平時也會跟她通電話加油打氣，選前4天的關鍵時刻特別陪她車隊掃街，給她很大信心，相信在「漢子」加持鼓勵下，必定能開出最漂亮成績。

(中時 )