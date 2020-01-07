我駐日代表謝長廷7日在官邸舉行中華民國109年新年餐會。他在致詞時表示，將回台灣投下重要的一票，被問到最近與卡神楊蕙如等敏感問題時，他抛下一句，楊蕙如是跟（國民黨候選人韓國瑜的太太）李佳芬一起看球的。

謝長廷在致詞時表示，下星期將返台投票，強調這是決定台灣命運的重要選舉。他表示，選舉有不同的政黨在競爭，雖然大家有不同的立場，但是同樣都重視這一票，這是象徵著台灣民主政治的成熟，到目前為止，至少到今天為止都很和平，雖然也有很激烈的集會，還是很和平的。

謝長廷認為，他在這裡做到前任沒有做到的事就是館產的處理。他表示，台日當年斷交是匆匆忙忙、進退失據了，很多財產都登記在個人名下，也沒有辦法去解決。他說由於自己是律師專業，認為先前大使沒有很積極，而外交部也很怕事不敢背書的話，加上因為有法律的時效問題與訴訟沒有資格的問題，還有中華民國不被承認的問題，可能是永遠拿不回這些財產。

謝長廷說，關於許多謠言稱他要把中華民國的財產變更為台灣財產，自己心裡有數。他表示，有一堆人要阻止他，要叫我趕快離開不要再處理下去，「但是我大部分都處理完了，他們有一部分人的人想抵抗，想拖到5月20日以後在處理，什麼意思自己想想看，把國家的當成是自己的」。

至於外界關注「卡神」楊蕙如下落，謝長廷強調她的事情已經說明多次，而楊來日本跟他一年見不到兩次面，外界許多傳聞都是謠言。他表示，上次見到楊是在１２強棒球賽，「但是那次她沒有跟我一起看棒球，他是跟韓國瑜的太太一起看。

關於媒體記者繼續追問楊與蘇啟誠一事，謝僅表示「很多事情不要講好不好」。

(中時電子報)