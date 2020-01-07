韓國瑜在基隆廟口掀起旋風，支持者將現場擠得水洩不通。（許家寧攝）

韓國瑜參拜慶安宮媽祖廟，賴清德舅童永（右2）熱情陪同。（許家寧攝）

韓國瑜與立委候選人宋瑋莉一同參拜廟口奠濟宮。（許家寧攝）

總統大選倒數讀秒，國民黨總統候選人韓國瑜今天上午造度造訪基隆，接連參拜慶安宮、奠濟宮，支持者將現場擠得水洩不通，不停大喊「韓國瑜凍蒜」，被問到「小腿說」韓國瑜說，自己很真誠、坦白將年少生命歷練向民眾報告，希望可藉此呼籲學生專心用功讀書。

韓國瑜二度造訪基隆，今早在基隆立委候選人宋瑋莉陪同下參拜慶安宮，現場人潮大爆滿，擠得水洩不通，基隆熱情韓粉不停大喊「韓國瑜凍蒜」，韓在受訪時凍蒜聲仍不斷，他只好向支持者喊話給他2分鐘，才得以讓現場安靜下來。

對於韓國瑜先前造勢自爆看前面座位女生又白、又漂亮小腿，造成成績一落千丈，韓國瑜表示，那一年他才15歲，將年少時候的生命歷練過程，以及心理一些變化向民眾報告，如果有心人士硬要把他套在一起，那他沒辦法，但有完整聽他講話的人一定會了解，

駐日代表謝長廷在臉書批韓陣營「什麼事情都要扯到他，可不可以他專心拚外交？」韓國瑜表示，怎麼謝長廷一下變成這麼純潔的人，跟他過去印象中完全不一樣。指謝不久前才在臉書批評台灣政治局勢，在那品頭論足，認為謝應該要先檢討自己。

韓國瑜接著參拜廟口奠濟宮開漳聖王廟，他說有信仰的人都是有福氣的人，我們知道做什麼事，天上的神都在看著我們，現在社會苦人非常多，廟方常幫助弱勢團體，非常了不起，未來希望和基隆宋瑋莉立委候選人一起打拚，開創基隆更美好的未來，讓台灣社會更祥。

(中時 )