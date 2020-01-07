洪秀柱今天上午在東區崇德市場拜票。(曹婷婷攝)

洪秀柱今（7）日上午走進東區崇德市場逐攤拜票，不少攤商簇擁等著要與她合影，還有民眾得知她來市場拜票，專程跑來為她打氣，人氣相當旺。被問到國民黨總統候選人韓國瑜1月9日台北凱道大會師，洪秀柱說，期待凱道造勢成功，自己雖然也想參加，但台南是艱困選區，自己絕對不能疏忽台南選區最後關頭決戰，她將不北上，堅守台南全力衝刺。

由於韓國瑜甫上綠營節目專訪，她也提到，很少看到總統候選人去參加綠營節目，這就是韓國瑜令人佩服的地方，好比去上《博恩夜夜秀》雖被嘲諷消遣，年輕人舉牌討厭他，但他勇於接受挑戰也獲得掌聲不斷，這一點值得大家學習，「不要畏懼艱難與挑戰，這是很好的示範。」

洪秀柱從早跑到晚，下午轉往崇義黃昏市場拜票，傍晚又到東區站路口，晚上回防仁德區參加餐會，接著回到大東夜市拜票，從早到晚，馬不停蹄搶攻不同年齡層的票源。

洪秀柱說，選戰到了關鍵時刻，最重要的就是抓緊所剩不的時間，再次掃早市、黃昏市場、站街頭、車隊掃街，這些都會再次加強，絕對不會放棄跟選民接觸的機會，昨早的崇德市場，因為範圍太大，她甚至來訪3遍以上，就是希望可以跟大家都握到手、請託支持。

她強調，剩下最後這幾天要做的最重要事就是勤拜票，有些地方一次、兩次走不完，就再多走幾次，鄉親熱情的回饋跟滿滿期盼，也讓她有信心這場選戰一定要選贏。

(中時 )