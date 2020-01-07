臨近農曆新年大陸非洲豬瘟影響持續，豬肉供應減少，價格不斷上升。繼上周五（3日）有關部門發放儲備凍肉外，中國華商儲備商品管理中心6日發布消息稱，將於明（9日）再次投放2萬噸凍豬肉並競價交易，為2020年第二次投放。據統計，自去年9月以來，該中心投放儲備凍豬肉累計量達22萬噸。
中國華商儲備商品管理中心6日表示，將出庫投放競價交易2萬噸儲備凍豬肉，交易時間為1月9日。這是繼1月3日後，2020年的第二次投放。春節將至，豬肉價格牽動各方神經，大陸採取了一系列保供穩價政策措施。據統計，2019年9月以來，華商儲備商品管理中心共組織實施九次中央儲備凍豬肉投放工作，累計投放量達到22萬噸。
大陸中央辦公廳、國務院辦公廳日前印發的《關於做好2020年元旦春節期間有關工作的通知》強調，全面落實「菜籃子」市長負責制，紮實做好豬肉等重要農產品生產保供穩價工作，切實保障城鄉居民「菜籃子」產品需求，注意防止物價聯動上漲。
(中時 )
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