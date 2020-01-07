台中市動物保護防疫處為持續落實犬貓源頭管理工作，今年持續辦理偏區犬貓絕育活動，免費提供犬貓絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗服務，凡飼養地點及設籍在台中市，且年滿20歲的市民均可為寵物報名。

動保處表示，活動將於狂犬病高風險區及獸醫醫療資源缺乏地區巡迴舉辦，範圍涵蓋和平、東勢、新社、石岡、豐原、后里、潭子、北屯、太平、大里、霧峰、大肚、梧棲、大安、外埔、大甲、龍井及烏日等18個行政區。

動保處指出，目前已排定的場次包括2月2日在梧棲區頂寮里社區活動中心、2月16日在北屯區大坑社區活動中心、3月8日在東勢區詒福社區活動中心、3月18日在大肚區大肚社區活動中心、3月22日在大甲區龍泉里活動中心及新社區星願紫風車。其他地區將視報名狀況陸續安排。

活動需預約報名，不接受現場報名，活動當天並請攜帶身分證正反面影本；另犬貓須於現場施打狂犬病疫苗、晶片並作寵物登記，狂犬病疫苗若於1年有效期限內，請攜帶注射證明書；活動限滿6月齡的混種犬貓，小型混品種不適用，且犬貓健康狀況需良好，並於術前至少禁食禁水8小時以上。

動保處強調，活動詳情可上台灣之心愛護動物協會網站查詢及線上報名，或撥打04-26261478電話報名，也可電洽台灣動物保護協進會0970-831318、台中市動物保護防疫處04-23869425分機164陳先生。

(中時 )