美伊局勢持續升溫。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進刊文指，相信華盛頓一定感覺到今天的中東局勢，要比美軍殺死蘇萊曼尼之前更加棘手；殺死蘇萊曼尼使得美國在中東陷入自本世紀以來最為嚴重的孤立。到目前為止，除了英國姍姍來遲的附和，幾乎沒有國家公開支持華盛頓的這一行動。

胡錫進指，伊朗5日宣布停止履行伊核協議，伊拉克議會同一日要求所有外國軍隊撤離其領土。對此，川普表現出極度的憤怒，稱如果伊拉克以不友好的方式要求美國撤軍，美國會對他們進行前所未有的制裁。

他認為，伊拉克議會的決議，一下子讓美國陷入嚴重的道義窘境。恰恰說明，美國在中東的表現很差勁，在道德上非常脆弱。相信美軍在伊拉克的安全形勢必將進一步惡化。

胡錫進稱，美國的中東政策不能不說非常失敗。美國的體制決定它常常很難周密地處理一個複雜的問題，而只能採取簡單化的決定。從2003年伊拉克戰爭開始，美國偏偏又陷入對其強大實力的自我膜拜，不斷採取想當然的簡單措施，拉起新的戰線，而每這樣做一次，結果都事與願違。

胡錫進表示，川普政府一定認為殺死蘇萊曼尼可以「殺雞儆猴」，但這一「暗殺」所激起的憤怒顯然大於恐懼。世界上的大部分暗殺都適得其反，華盛頓居然忘了這一點。最近幾年美國的軍費在繼續上漲，華盛頓竟認為美國的軍力「不足」，要比其他大國強出好幾代他們才安心，覺得這樣才有利於實現美國的日常利益。這反映了華盛頓正在陷入前所未有畸形的國家安全觀。

胡錫進形容，美國那麼大的實力在手，在伊拉克又花錢又死人，到了伊拉克不僅不感謝它，還把它往外趕，太沒面子。「他們不反思，上帝也幫不了他們。」

(中時 )