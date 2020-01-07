英特爾在2020年國際消費電子展(CES)上分享旗下Mobileye業務的最新消息，自動駕駛的RoboCar自然地在道路上行駛，為記者會揭開序幕。這項展示說明了Mobileye獨特的創新方法，結合人工智慧、電腦視覺、責任感知安全(Responsibility-Sensitive Safety，RSS)的科學監控模型，以及透過獨立感測系統所得知行車時的真正冗餘(true redundancy)，為所有人提供更安全的行動性。

Intel是在2017年以153億美元收購Mobileye，收購Mobileye真正意義在於電腦視覺技術，其技術不僅可用在汽車，也可用在直升機、高端無人機與機器人等設備。

有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車（NIO）去年底傳出和英特爾（Intel）旗下的無人駕駛技術公司Mobileye達成合作協議，蔚來將量產Mobileye設計的自動駕駛系統，並將該技術安裝到電動車中。蔚來表示，中國會是第1個目標市場。

蔚來和Mobileye合作，股價由去年底的2.34美元，一路拉高到4美元，反觀競爭對手特斯拉（Tesla）股價則已漲經到451美元。

(時報資訊)