網紅蔡阿嘎列出全台立委候選人帥哥美女榜單，桃園市第三選區候選人彭俊豪名列第六。（彭俊豪提供／邱立雅桃園傳真）

網路紅人蔡阿嘎6日在YOUTUBE發表影片，以主觀判斷選出這次全國立委選舉中10大帥哥美女候選人，桃園市第三選去立委候選人彭俊豪因為神似藝人周杰倫，被排在帥哥第6名的位置，也是桃園唯一入選的候選人，也讓彭俊豪受寵若驚，笑稱，「別只看我外表，也請多了解我的專業表現。」

蔡阿嘎全台十大立委候選人帥哥美女牌型這支影片上架不到1天，就吸引近20萬人次點閱，還上了發燒。彭俊豪表示，當天晚上就一直有人敲他訊息，恭喜他得了第6名，一開始還搞不清楚怎麼回事，想說自己是「參加什麼選拔了嗎？」後來點開影片，才曉得自己被排入帥哥榜內。

對於被評選為十大帥哥，彭俊豪大呼意外，還笑說：「請不只看我外表，也多了解我的專業表現。」並表示沒想到自己居然有機會講這句話。不過彭俊豪也感謝有更多的人能夠從不同的管道，了解自己參選的主張。

彭俊豪很感謝蔡阿嘎的搭檔大頭佛的青睞，讓他有這麼難得的曝光機會。另外，除了外貌外，他也感謝桃園市教師會、桃園市牙醫師公會等在這次的選舉具名推薦他，從專業角度上，肯定他的表現以及政見，也希望選民能夠透過各種不同管道，對他有更完整的認識，希望民眾在選舉當天做出最好的選擇。

(中時 )