國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆為同黨籍立法委員候選人宋瑋莉站台，他在「夜襲」及「我現在要出征」的大合唱中登台，他指出，自己看到現場爆滿的基隆市民真的很感動。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆為同黨籍立法委員候選人宋瑋莉站台，他在「夜襲」及「我現在要出征」的大合唱中登台，他指出，自己看到現場爆滿的基隆市民真的很感動。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆為同黨籍立法委員候選人宋瑋莉站台，他在「夜襲」及「我現在要出征」的大合唱中登台，他指出，自己看到現場爆滿的基隆市民真的很感動。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆為同黨籍立法委員候選人宋瑋莉站台，他在「夜襲」及「我現在要出征」的大合唱中登台，他指出，自己看到現場爆滿的基隆市民真的很感動。（吳康瑋攝）

2020大選最後衝刺，國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆為同黨籍立法委員候選人宋瑋莉站台，他在「夜襲」及「我現在要出征」的大合唱中登台，他指出，自己看到現場爆滿的基隆市民真的很感動，並指出，前一天宋瑋莉競總跟他說「沒有為今天的活動宣傳」，但他現場看到整個現場都爆滿，她指出，民眾的眼睛是雪亮的，要從台灣頭基隆開始，讓全世界的國家都知道台灣是最民主自由的所在。

韓國瑜現場指出，現場沒有人是坐遊覽車過來的，他而對於對手一直使用奧步及抹黑的手段，他表示，民眾不用去理會這種抹黑行為，因為當初市長選戰時，對手就是從「一月個一黑、一個禮拜一黑，最後變成一日一黑」，但最後民眾還是用結果告訴對手，這種行為是沒有用的。他強調，希望民眾將腦袋的天線打開，徹底阻絕對的惡意操作，用正大光明的投下選票，讓我們後代的子孫，都可以對這場民主的選舉感到驕傲。

他強調，未來代表鄉親的二號宋瑋莉進入國會後，他一定會要求宋重啟特徵組，嚴查嚴辦自己的團隊，杜絕貪污腐敗，並且絕對不能讓世界忘記台灣，攜手創造台灣的未來，讓下一代的孩子即刻跟國際接軌，讓全世界對台灣的崛起感到震撼，他呼籲民眾，2020選2號，讓藍天再現、重返執政，國家安全、人民有錢。韓辦則現場保守估計單一場麥金路的團結大會，不包含拜廟行程，光3000椅子，但包括站立的民眾，必定已突破5000人以上，最後，韓國瑜在全場的「中華民國頌」的合唱聲及民眾的簇擁下，踏出現場。

(中時 )