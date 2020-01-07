民進黨總統候選人蔡英文今7日到嘉義市掃街，受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

民進黨總統候選人蔡英文今7日到嘉義市掃街，受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

民進黨總統候選人蔡英文今7日到嘉義市與黨籍嘉市立委候選人王美惠合體掃街，受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

民進黨總統候選人蔡英文今7日到嘉義市與黨籍嘉市立委候選人王美惠合體掃街，受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

民進黨總統候選人蔡英文今7日到嘉義市掃街，受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

民進黨總統候選人蔡英文今7日到嘉義市掃街，受到支持者熱情歡迎。（呂妍庭攝）

民進黨總統候選人蔡英文全台車隊大掃街，7日上午先到嘉義縣水上鄉替嘉縣第一選區候選人蔡易餘站台，隨後到嘉義市陪嘉義市立委候選人王美惠掃街，蔡英文在嘉市也展見高人氣，許多英粉聽到小英要來，手持旗子、加油棒站在街道路口等候，一看到小英車隊經過，馬上尖叫歡呼，使力跟蔡英文揮手、致意，王美惠更訴求嘉義市要衝出全台最高票數，喊「嘉義贏，台灣就贏」。

蔡英文一抵達王美惠總部，立刻受到支持者夾道熱情歡迎，在競選幹部簇擁下，蔡英文進入總部，在彩繪牆上簽名，短短停留5分鐘就站上戰車，小英車隊沿路都有支持者在路邊揮手、高喊「小英凍蒜」，主要幹道路口甚至集結數十位群眾熱情相迎，不少住戶、店家聽到小英來，衝忙跑到街頭替蔡打氣、加油！蔡英文也面帶笑容，揮手回應。

在蔡英文陪伴下，王美惠陣營向支持群眾喊話，呼籲選民一定要集中選票，不要投廢票，讓王美惠和蔡英文一同凍蒜，台灣未來會更好，結束嘉義市約20分鐘的掃街行程後，蔡英文在檜意森活村與上百位民眾擊掌問好，隨即轉往嘉義縣民雄鄉，與嘉縣第二選區立委候選人陳明文合體掃街。

(中時 )