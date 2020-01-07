為廣大財管客戶連續在2018、2019年賺到”財富”的美元，2020年表現將會輸給英鎊、歐元！

《渣打銀行財富管理2020年全球投資市場展望》今（7）日舉行，特別提醒外匯市場的最新走勢，美元將會出現盤跌的現象，偏弱的格局讓相對貨幣的英鎊、歐元，剛好搭上景氣谷底翻身的契機，財管客戶對於這一點的差異，應多加注意。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，隨著經濟動能逐漸回穩，企業盈餘恢復成長，2020年初金融市場呈現樂觀局面，加上市場預期主要國家央行將保持寬鬆貨幣政策，並配合財政刺激措施等背景因素下，2020年經濟前景審慎樂觀。外匯市場方面，2018年初開始的強勢美元，在今年將面臨下行風險。

渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，聯準會將持續擴張資產負債表，提供美元豐沛的流動性，渣打預期美元指數（DXY）在2020 年間將有可能下跌約 5％，歐元和英鎊正是美元走弱的最大受益者！

渣打銀行指出，其中的英鎊，因當前評價面偏低，迅速達成的脫歐協議可能有助釋放潛在投資需求，讓國際資金重新流入英鎊，搭配英國官方增加財政刺激措施，英國的經濟成長可能加速，支持英鎊兌美元向上挑戰 1.41。劉家豪說，1.41是2018年第一季的英鎊起跌點，從美元看則是起漲點。

原則上，英鎊兌美元匯率正向上挑戰，渣打提醒，但不是一步到位，震盪是必然發生，有意進場投資人可以關注幾個時間點：1是1月底的英國脫歐宣布啟動，2是今年底歐盟要決定如何回應。

(工商 )