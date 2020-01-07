趙麗穎前年10月閃婚嫁給大9歲「蘭陵王」馮紹峰，兩人去年生下一子，夫妻倆身為人氣演員，頻傳有意補辦婚宴，最近爆出定案將於今年情人節2月14日辦婚禮，還邀來李晨、歐陽娜娜等人當伴郎伴娘，但趙麗穎公司已回應：「假的啊」。

「四小花旦」之一的趙麗穎和馮紹峰結婚一年多，先前在去年10月、12月都傳出將補辦婚宴，還有不肖網友開賣「婚禮門票」，引來馮紹峰工作室發文否認。而馮紹峰先前上節目則哀怨指，婚後趙麗穎至今沒有給她戒指，苦笑說：「我也不知道為什麼，我老婆沒有給過我戒指。」

據《東網》報導，最近有傳聞指，馮紹峰夫妻終於訂下婚禮日期，將於2月14日到峇里島辦婚宴，伴娘找來歐陽娜娜、張含韻，伴郎會請李晨跟竇驍，星光熠熠，但求證趙麗穎身邊工作人員，對方闢謠說都是假的，只能說網友比當事人更期待看到兩人婚禮，才導致傳言層出不窮。

(中時電子報)