英特爾在今年的CES展，宣布「Project Athena筆電創新計畫」的最新消息，包括首批獲得Project Athena驗證的Chromebook，英特爾已經驗證了25款Project Athena設計，英特爾客戶運算事業群執行副總裁Gregory Bryant也宣布與谷歌(Google)擴大合作夥伴關係，首先發表兩款通過Project Athena驗證的Chromebook，即華碩(ASUS)Chromebook Flip(C436)和三星(Samsung)Galaxy Chromebook。英特爾預計今年將在Windows和Chrome平台上驗證約50餘款設計，並為雙螢幕(dual-screen)PC提供目標規格。

華碩Chromebook Flip C436最高配備第10代Intel Core i7處理器、16GB RAM、快速的NVMe SSD最新的WiFi 6網路功能，以提供高速靈活的傳輸能力。此款筆電還包含多項頂尖功能，例如電源鍵整合指紋感測器、可在各種模式中提供高品質音效的全向式四揚聲器設計、支援USI觸控筆以提供更開放的觸控筆輸入方式，及其他多種周邊裝置選項。機身採用高級金屬並提供兩款色彩選擇，包括帶有虹彩的輕霧白以及經典的冰河銀，而超薄的機殼更為Chromebook Flip C436創造優雅俐落的外觀。

(時報資訊)