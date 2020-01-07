《國際產業》737 MAX危機延燒，傳波音將擴大舉債 12:502020/01/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》報導，消息人士透露，因737 MAX飛機停飛拖累公司財務，美國波音公司正考慮擴大舉債，以強化財務體質。 報導指出，波音亦考慮推遲部分資本支出、凍結收購，並削減研發支出以儲備現金水位。波音尚未回應該報導。 在最熱銷的737 MAX飛機5個月內發生兩起重大空難，並於去年3月於全球停飛後，波音已宣布於今年1月起暫停生產737 MAX飛機，為該公司22年來首見的大規模停產。 (時報資訊) #報導 #公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》軟銀又看走眼？傳Oyo經營手法有問題 15:572020/01/03 財經 長榮航獲AirlineRatings.com評選全球最安全航空第三名 19:092020/01/03 財經 日產前董座高恩如何躲過監視逃出日本成謎 19:422020/01/03 國際 戈恩逃離日本 傳黎巴嫩官方人士接機 07:362020/01/04 國際 楊潔篪通話蓬佩奧談伊朗 要求美方保持克制 13:492020/01/04 國際 自來水公司施工 苗縣5鄉鎮市8日停水11小時 18:062020/01/04 生活 週報報導慶富案遭控黑函 社長斥戕害新聞自由 13:152020/01/05 政治 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 高工學歷出頭天 帶領台企拿下波音、空巴訂單 13:162020/01/06 財經 波音暫時停產737 MAX 3000員工派新職 12:142020/01/07 國際 財經熱門新聞 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 昔股王年營收慘 專家：AirPods賣2周就打爆 - 財經 驚！陸地下外匯平台爆雷 170萬人遭坑殺4千億 - 財經 買房有6站超夯 最強捷運線是這條 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。