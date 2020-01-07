《華爾街日報》報導，消息人士透露，因737 MAX飛機停飛拖累公司財務，美國波音公司正考慮擴大舉債，以強化財務體質。

報導指出，波音亦考慮推遲部分資本支出、凍結收購，並削減研發支出以儲備現金水位。波音尚未回應該報導。

在最熱銷的737 MAX飛機5個月內發生兩起重大空難，並於去年3月於全球停飛後，波音已宣布於今年1月起暫停生產737 MAX飛機，為該公司22年來首見的大規模停產。

(時報資訊)