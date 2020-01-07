各大非蘋智慧型手機品牌廠5G新機自去年第4季到今年上半年陸續上市，全新(2455)第1季營運可望優於去年同期，不過美系外資認為市場對於5G智慧型手機出貨量預期過於樂觀，給予全新「減碼」評等，目標價為84元。

大陸等地區5G即將於2020年商轉，2020年亦被視為5G手機元年，在非蘋各大手機品牌廠積極推出5G手機下，帶動PA、VCSEL及WiFi需求大幅成長，讓全新今年第1季營運可望優於去年同期。

全新去年12月合併營收為2.25億元，月減6.64%，年成長57.72%，累計去年第4季合併營收為7.42億元，季增6.45%，累計2019年合併營收為25.3億元，年成長22.73%。

隨著各大智慧型手機廠陸續推出5G智慧型手機，全面引爆5G應用，包括5G手機RF元件、Wifi 6以及非蘋智慧型手機TOF的VCSEL滲透率都可望隨5G手機進入高度成長期，全新表示，如無意外，今年營運有機會優於去年。

美系外資在最新報告指出，市場一直對2020年智慧型手機銷量，5G智慧型手機滲透率和ToF採用率寄予厚望，我們認為全新中長期能受惠於5G時代新應用，但因5G基礎設施滲透率有限，市場對5G智慧型手機出貨量過於樂觀，因而給予全新「減碼」評等。

(時報資訊)