華碩(2357)今年CES展，展現了和2大晶片廠英特爾及AMD的良好合作。除了獲選首批通過英特爾雅典娜計畫驗證的Chromebook，華碩也推出一款專業設計的ATX主機板，ASUS Prime TRX40-Pro，可徹底發揮AMD最新第3代Ryzen Threadripper處理器潛力，適合內容創作者、設計師及專業人士使用。

Prime TRX40-Pro結合強大16級功率設計、完整熱管理及散熱、三個PCIe 4.0 M.2插槽、Intel Gigabit乙太網路及USB 3.2 Gen 2 等次世代連接力，以及智慧調校選項，是兼具優異效能與絕佳穩定性，以實現所有創意想像的高階桌機(HEDT)主機板。

透過Hyper M.2 X16 Gen4擴充卡與Prime TRX40-Pro完美搭配，最多可讓使用者為系統新增四個NVMe SSD，以及憑藉PCIe 4.0達最高16GT/s頻寬和支援AMD Ryzen Threadripper，使可開機硬體RAID陣列能夠使用 CPU PCIe通道，提供內容創作者所需要的超快速儲存效能，例如：需要處理4K/8K視訊檔案影片的剪輯師。

(時報資訊)