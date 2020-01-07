反滲透法通過後各界人心惶惶，日前一名65歲的婦人出面指控，自己在臉書上轉發立委的質詢影片，竟被以違反農業金控法約談，農業金庫今天回應，自2018年起網路上就散布大量農業金庫將承做ODA的不實訊息，甚至傳出「蔡政府掏空農漁會7千億，借給南向國家」的不實訊息，為導正視聽才委託律師對70名網友提告。

國民黨與韓國瑜競選辦公室日前召開記者會為民眾發聲，有人哭訴，自己只是在網路上對立委高金素梅的質詢影片點讚、分享，結果卻莫名收到傳票，還說可能要被關5年，讓她心生畏懼。

立法委員高金素梅在2018年4月2日於立法院質疑，農業金庫將推動政府支援開發計畫ODA，讓農漁寫血汗的7千億「丟去海外乎乾啦」，認為農業金庫資金來自農漁會存款，應優先用在照顧農漁民身上。

農業金庫董事長吳明敏表示，過去曾多次澄清農業金庫承做ODA不是事實，但2018年4月起網上卻開始散布大量農業金庫將承做ODA的消息，甚至加碼「蔡政府掏空農漁會七千億，借給南向國家，一定要讓人民知道民進黨不斷地掏空台灣農民血汗錢？太可怕了！了解現在的政府在搞分贓！因為媒體都被封鎖這類訊息，要關心自己的國家啊！」

吳明敏指出，這種不實消息嚴重影響基層金融穩定，光是2018年4至12月農業金庫收受的農漁會信用部轉存款就減少242億元，相較過去同期減少123億元，可說是引起農漁會的恐慌，擔心轉存款不安全。

吳明敏說，11月24日選舉過後，農業金庫承做ODA的消息雖銷聲匿跡，但去年6月立法院開議後，相關消息又再度於網上散布，直到8月更爆出大量假訊息，為導正視聽，農業金庫才決定在去年9月25日委託律師選擇70名網友，依據農業金融法第38條提告。

吳明敏強調，提告後確實達到遏阻不實消息轉傳的效果，但遺憾仍有政黨召開記者會，將農業金庫對網友的提告無端引申為「為反滲透法製造氛圍，是迫害言論與秘密通訊自由的行為、小小文章就有這麼大的問題。」

(中時 )