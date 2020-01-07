民進黨立委候選人吳怡農的媽媽林惠英擔任兒子的分身，到南京公寓市場拜票。（吳怡農競總提供／張穎齊台北傳真）

藍委蔣萬安（中）7日上午再度請出妻子石舫亘（右），陪同在選區內掃街拜票。（摘自蔣萬安臉書）

北市第三選區（中山、北松山）民進黨立委候選人吳怡農7日上午出招，請出媽媽林惠英扮演分身，到南京公寓市場拜票，自己則與「花媽」總統府祕書長陳菊於選區內車隊掃街；藍委蔣萬安不甘示弱，繼續帶著太太石舫亘車隊掃街；民眾黨何景榮則是請到同黨不分區立委候選人吳欣盈到北車地下街大啖印尼料理。

林惠英表示，她這次帶著陽光的心情來掃街，並用平常心看待，看到兒子這段時間努力，以及支持者對兒子的肯定，代表台灣對年輕人是充滿希望，雖然心疼兒子，但任何一條成功的道路都必須有這些經歷，她也終於理解兒子當初怎麼一個人到外頭打拚，還能安排時間兼顧家人。

林惠英說，兒子是踏實的年輕人，進入國會一定是稱職的民代，她期待的不是兒子選上的一刻，而是台灣社會整個動起來，因為很多年輕志工都願意幫怡農，代表每個人都不寂寞。

吳怡農表示，他也心疼媽媽去菜市場幫忙站台，因為選區這麼大，有29萬人有投票權、62個里，無法每個地方都到，感謝志工家人與媽媽當他分身、幫他拉票，另外還有很多外國媒體關心這場選舉，雖然他行程非常滿，重心也放在跟選民對話與互動，但仍挪出點下午的時間跟外媒介紹這次選情。

總統府資政吳澧培稱吳怡農是民進黨在北市「坐3望4」的關鍵，吳怡農說，他贏了之後，就多一個在所有關鍵議題上站在台灣的立委。對於是媽媽主動要幫忙還是被動？陳菊代答「沒有主動被動問題」、「我們已經遲到了，快點！」

蔣萬安表示，太太從他4年前第一次參選，就是最大支持的力量，只要她時間允許都願意陪他站上宣傳車掃街，在他回家後，太太也會準備好熱湯，都是他在選戰要拚出好成績的關鍵。

對於吳怡農將開國際記者會，蔣萬安說，他過去在外求學工作也對這國際事務領域非常熟悉，但最重要是爭取選民認同，他在民生議題、產業勞動發展、關懷弱勢等都有關心，是值得信賴的好立委。石舫亘則說，自己多少會緊張，但最後時刻車隊掃街，希望能接觸更多民眾。

網紅蔡阿嘎評比，吳怡農顏值第1、蔣萬安第2，原因是蔣的身材輸給吳，吳對此僅表示「我很有信心，投票日我會開出第1名的票！」蔣則說，最重要不是外型，而是民眾最值得信任的候選人，不屬於他的標籤怎麼貼都貼不上，不要看他標籤，看他表現。石舫亘說，2位候選人都很優秀，但最重要還是候選人政見。

(中時 )